QUESTA TERRA SARA' BELLISSIMA - In due episodi su TV2000

Una scena di "Questa Terra sarà Bellissima"



16/09/2017, 09:34

” è una miniserie di due episodi che ci porta all’interno dei vicoli antichi e segreti di una Sicilia dove i volti di testimoni anti-mafia raccontano la loro sfida oltre il territorio. Il primo racconto di Giuseppe Carini ci condurrà dentro il ricordo dell’insegnamento di Don Pino Puglisi, in un commovente e unico ritratto di un ritorno tanto doloroso quanto irripetibile nella terra di Brancaccio. Con le voci di Piera Aiello e Margherita, nella seconda puntata, incroceremo gli sguardi di due donne forti e coraggiose che hanno combattuto nel nome di un destino segnato dalla mafia.Nato da un’idea di, diretto da Giuseppe Carrieri, “” mostra per la prima volta in TV i segni veri e concreti di una lotta di dignità e civiltà che troppo spesso il nostro paese mette in seconda pagina.I due episodi andranno in onda su Tv2000 lunedì 18 e 25 settembre 2017 alle 23.10.