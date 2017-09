LUNADIGAS - Miglior film al Festival Internazionale d'Arte Femminista di Tunisi

15/09/2017, 16:39

E' "" - prodotto da Pierrot e la Rosa e distribuito da Kinč - il miglior film dell'edizione 2017 del, un festival che racconta il femminismo e l'anima femminile attraverso le arti, incoraggiando la produzione artistica (e la sua fruizione) femminile, indipendentemente dalla classe sociale, dal livello intellettuale e dal colore della pelle.Un riconoscimento importante per un film documentario coraggioso che esplora ragioni e sentimenti delle donne che hanno scelto di non avere figli, una decisione che si scontra ancora oggi con la sensazione che questa idea sia quasi contronatura.", č ambientato in Italia e dā voce a donne celebri e anonime, giovani ancora in grado di generare o donne avanti con gli anni, incontrate da sole e in gruppo, single e in coppia, tutte unite dalla scelta di non avere figli.Ma č anche un progetto in progress, che sta proseguendo il suo cammino oltre i confini italiani alla ricerca a persone di altre culture, per portare il tema della scelta di non maternitā in giro per il mondo.Attualmente č approdato in Tunisia con tutta la curiositā e l'interesse di capire e farsi raccontare le ragioni e i sentimenti delle donne di quel paese. Grazie all'appoggio di Inkifada, un'importante Associazione di Giornalisti Indipendenti presente a Tunisi, si č creata una rete di supporto e di ricerca comune. Inkifada ha coinvolto due giornaliste dell'organizzazione che hanno curato con perizia le riprese e l'audio in presa diretta consentendo alle autrici di incontrare un gran numero di donne disposte a raccontarsi e aprirsi al tema Lunādigas.Le autrici sono entusiaste di aver raccolto nuove importanti testimonianze provenienti da un paese altro dall'Italia, permettendo cosė a Lunādigas di proseguire il viaggio immaginato da sempre.Il viaggio e il soggiorno in Tunisia sono stati possibili grazie al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission che le autrici ringraziano per l'attenzione e il supporto alla causa.