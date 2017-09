EFA 2017 - Omaggio a Julie Delpy

Julie Delpy



A riconoscimento di una carriera varia e ricca davanti e dietro la machina da presariceverà ilNata a Parigi,viene scoperta a 14 anni da Jean-Luc Godard, che la sceglie per DETECTIVE (1985). E' diplomata in Filmmaking alla NYU’s Tisch School of the Arts e ha diretto, scritto o recitato in oltre 30 film. E' stata protagonista di IL QUARTO COMANDAMENTO (1987) di Bertrand Tavernier, che le è valso una nomination come Miglior promessa femminile ai premi César. In LA NOTTE OSCURA di Carlos Saura ha interpretato la Vergine Maria e nel 1990 sfonda definitivamente con EUROPA EUROPA di Agnieszka Holland. La sua prima nomination agli EFA arriva nel 1991 for HOMO FABER di Volker Schlöndorff. Ha inoltre lavorato con Krzysztof Kieslowski, nel ruolo di Dominique nella TRILOGUA DEI COLORI (1993/1994), con Jim Jarmusch in BROKEN FLOWERS (2005) Todd Solondz in WIENER-DOG (2016).Probabilmente la sua più indimenticabile interpretazione è quella accanto a Ethan Hawke nella serie di Richard Linklater, PRIMA: PRIMA DELL'ALBA (1995), PRIMA DEL TRAMONTO (2004), e PRIMA DI MEZZANOTTE (2013). Di questi tre film è stata anche co-sceneggiatrice e per la sceneggiatura degli ultimi due ha ricevuto una nomination agli Oscar, mentre la sua interpretazione in PRIMA DI MEZZANOTTE le è valsa una nomination ai Golden Globe .Ha diretto 6 film di finzione e ricevuto la sua seconda nomination agli EFA nel 2007 per 2 GIORNI A PARIGI che le è valso anche una nomination ai César. Il suo film LE SKYLAB ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al San Sebastian IFF 2011 e LOLO è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia nel 2015.