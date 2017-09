ITALY IN A DAY - Su Rai Storia il 16 settembre

Uan scena di "Italy in a Day"



15/09/2017, 19:00

Salve, sono Gabriele Salvatores. E’ da tanti anni che sono dietro la macchina da presa e per questo mi piacerebbe che per un giorno foste a prendere il mio posto, filmando la vostra giornata, raccontandocela con il cuore”. E’ cominciata da questo appello lanciato dal regista Premio Oscar la storia di “”, il primo film collettivo realizzato con il contributo di tutti gli italiani e prodotto da Indiana Production con Rai Cinema e Scott Free che Rai Cultura propone sabato 16 settembre 2017 alle 22.10 su Rai Storia per “”.Il film è stato realizzato con oltre 44 mila video selezionati e montati da Gabriele Salvatores, che raccontano le 24 ore del 26 ottobre 2013 degli italiani con i filmati girati da loro stessi. Un montaggio di storie personali che rappresentano il cuore del paese. Il film riprende l'idea originale di Ridley Scott (“Life in a day”) e la applica al nostro Paese.