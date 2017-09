LA MUSICA DEL SILENZIO - Le sale UCi

15/09/2017, 12:47

Il 18 e 19 settembre 2017 nelle multisale del circuito UCI Cinemas sarà proiettato "", il film distribuito da QMI Stardust e diretto da(Il Postino, Il Mercante di Venezia) che racconta la storia personale e professionale di Amos Bardi, alter ego di Bocelli.Nell’ambito del Progetto Cinemanchìo "" potrà essere fruito con l’aiuto della sottotitolazione facilitata e dell’audiodescrizione scaricabili da una APP che permetterà a tutti di godere dell’emozione e dell’esperienza cinematografica. La resa accessibile è integrata nella produzione: la sottotitolazione facilitata sarà inserita nella proiezione (a scelta del cinema), oppure sarà scaricabile, come l’audiodescrizione, da un’APP apposita. Sottotitoli e audiodescrizione sono sincronizzati con il film, così da rendere perfettamente agevole e accessibile a tutti l’esperienza e l’emozione del film in sala.Le multisale UCI che proietterannoil 18 e 19 settembre alle 20.30 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Venezia Marcon, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone (FC), UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Le multisale che proietteranno l’evento il 18 settembre allo stesso orario sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto, UCI Orio, UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto Sant’Elpidio, UCI Sinalunga.