OFFF 2017 - Oggi presentazione di "Pipì Pupù e Rosmarina in “Il mistero delle note rapite”"

Enzo d’Alň



15/09/2017, 08:31

Oggi, venerdě 15 settembre,presenta in anteprima assoluta dodici minuti del nuovo lungometraggio d’animazione di Enzo d’Alň, in uscita nelle sale italiane il prossimo 16 novembre,, soggetto, sceneggiatura e Regia Enzo d’Alň, personaggi e ambientazioni Annalaura Cantone, musiche originali Daniele Di Gregorio, prodotto da Aliante Paul Thiltges Distributions Millimages in collaborazione con RAI Fiction, con le voci di Giancarlo Giannini e Francesco Pannofino, distribuito da Bolero film., giŕ noti al pubblico poiché protagonisti della fortunata serie TV a loro dedicata, appassionano da sempre i piů piccoli con storie stralunate, picaresche e surreali, attraverso un sotto testo che puň comunicare loro una filosofia per minuscole, grandi anime, riuscendo a conquistarne il loro cuore.Considerato uno dei massimi esponenti europei del cinema d’animazione, Enzo d’Alň č tra i pochi autori a poter vantare nel proprio curriculum sei lungometraggi d’animazione, usciti con successo nelle sale di tutto il mondo.