L'ORDINE DELLE COSE - Da 22 a 37 copie in distribuzione nella seconda settimana di programmazione

Una scena del film "L'Ordine delle Cose"



13/09/2017, 14:52

Cresce il numero di copie in distribuzione per il film "" di Andrea Segre. L’entusiasmo con cui la pellicola è stata accolta dal pubblico ha consentito al film di estendere la mappa delle sale di distribuzione in tutta Italia, nella sua seconda settimana di programmazione.Le 22 copie salgono a 37, a partire da domani giovedì 14 settembre 2017. Molte le nuove città in cui arriva il film: Bari, Napoli, Firenze, Bologna, Trieste, Vicenza, Brescia, Bologna, Ancona, Gorizia e tante altre. Un risultato che rende orgogliosa Jolefilm che ha prodotto il film con Rai Cinema, in coproduzione con le francesi Mact Productions e Sophie Dulac Productions.Il registaha commentato così la notizia delle nuove sale in cui il film sarà in programmazione da domani: “.”ANCONA - AZZURROANDRIA - ROMAASCOLI PICENO - PICENOBARI A - BCBERGAMO - CONCA VERDEBOLOGNA - RIALTOBOLZANO - CAPITOLBRESCIA - MORETTOCASTELCERIOLO - MACALLEFANO - POLITEAMAFIRENZE - CINECITTÀGORIZIA - KINEMAXMANTOVA - ARISTONMESTRE - DANTEMILANO - ANTEOMILANO - ARIOSTOMODENA - ASTRANAPOLI - DELLE PALMEPADERNO DUGNANO (Mi) - METROPOLISPADOVA - ASTRAPARMA - EDISONPESARO - SOLARISPORDENONE - ZEROREGGIO EMILIA - ROSEBUDROMA - GIULIO CESAREROMA - MADISONROMA - MIGNONSALERNO - TEATRO ARTISAN DONÀ DI PIAVE (Ve) - DON BOSCOSESTO SAN GIOVANNI (Mi) - RONDINELLATORINO - FRATELLI MARXTRENTO - ASTRATREVISO - EDERATRIESTE - ARISTONUDINE - VISIONARIOVICENZA - ROMAVITTORIO VENETO (Tv) - VERDI