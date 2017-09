FUORICINEMA I - Al via a Milano

12/09/2017, 15:57

Dopo un’edizione zero di straordinario successo, l’evento milanese dall’anima pop Fuoricinema prodotto da Anteo spazioCinema, Artistinsieme, Corriere della Sera e CityLife e con la direzione artistica di Cristiana Capotondi, Lionello Cerri, Cristiana Mainardi, Gino&Michele, Gabriele Salvatores torna con una prima attesissima edizione.Un appuntamento per Milano e per il mondo del cinema, all’aperto, gratuito e accessibile a tutti. Dal mattino fino al tardo pomeriggio, una non stop di artisti moderati da giornalisti e conduttori darà vita a una maratona di incontri, che al tramonto lascerà spazio, fino a notte fonda, alla proiezione di film.Una scenografica location, che si estenderà da Piazzale Giulio Cesare fino ad arrivare all’interno del Parco di CityLife, accoglierà gli ospiti con palco, schermo, arena da 1.500 posti a sedere e 2.000 posti sul prato, un villaggio gastronomico con street food, market place, area bambini attrezzata e aree relax per vivere piacevoli momenti di condivisione.” - dichiaranovuol dire anche impegno sociale. Totalmente gratuito per il pubblico, si occupa di raccogliere fondi per diverse associazioni, che variano di edizione in edizione. Coerentemente con la scelta del tema di Fuoricinema 2017, l’associazione beneficiaria di questa edizione è art4Sport ONLUS di Bebe Vio, che parteciperà alla kermesse. L’associazione crede nello sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. Questo si avvicina molto alla nostra idea di realtà come re-azione, desiderio e realizzazione.Due sono le aree di raccolta fondi: l’Asta benefica e il market place.L’Asta Charity Stars sarà online a partire dai primi di settembre e terminerà durante la cena di gala del 14 settembre.Il market place sarà attivo durante i tre giorni di manifestazione presso il primo piano della Fondazione Riccardo Catella. Il pubblico e gli ospiti di Fuoricinema potranno acquistare i prodotti che importanti marchi della moda e del design hanno messo a disposizione a sostegno dell’iniziativa.Fuoricinema inizierà con una Cena di Gala giovedì 14 settembre alla presenza di diversi ospiti. La serata sarà costruita come un momento di intrattenimento vero e proprio, durante il quale verrà battuta l’Asta di beneficienza.La cena vedrà un menù a ispirazione cinematografica firmato dallo chef Cesare Battisti.Il convegno avrà carattere istituzionale e sarà rivolto anche al pubblico. Il titolo del convegno è “L’industria culturale dell’audiovisivo e il suo pubblico”.Sono stati invitati il Ministro Dario Franceschini, che insieme al Sindaco Giuseppe Sala, ad autorità regionali, ai massimi esponenti dell’industria cinematografica italiana e ad esperti e talent, dialogheranno attorno al tema fulcro del convegno: il pubblico dell’industria culturale dell’audiovisivo.