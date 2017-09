ITALIAN HORROR SHOW - Crisula Stafida madrina della prima edizione

Crisula Stafida



12/09/2017, 14:52

L' affascinantesarà madrina della 1a edizione dell', che si terrà presso il polo fieristico di Aprilia (Latina) i prossimi 16 e 17 settembre.Una due giorni ricca di appuntamenti, tutti gravitanti intorno al genere horror nelle sue varie espressioni: nel cinema, nei fumetti, nella musica e nel cosplay.Non mancheranno ospiti prestigiosi come il regista Lamberto Bava e il musicista Claudio Simonetti, presente con i suoi Goblin.L' attrice romana (ma con sangue greco da parte di madre) non potrà fare a meno di trovarsi a suo agio, dato che negli ultimi anni si è guadagnata il titolo di “”.Dopo varie partecipazioni a film e serie tv ("", "","", ""), abbiamo potuto tutti ammirare la sua conturbante bellezza, oltre che il suo talento, in “” di Federico Zampaglione, dove è stata protagonista di scene dark e hot insieme a Claudia Gerini.Presto rivedremo Crisula sul grande schermo con il giallo horror “” di Francesco Mirabelli e in tv in una delle prossime puntate della serie targata Sky Cinema “”, nel ruolo di Penelope.