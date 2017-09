ZIAD DOUEIRI - Il SNGCI esprime solidarietà

Ziad Doueiri



11/09/2017, 19:07

Natalia Giunti



Solidarietà dei Giornalisti Cinematografici Italiani al regista libaneseche ha appena presentato allail suo film –anche premiato con laper la migliore interpretazione maschile - e, al suo rientro a Beirut, è stato fermato e interrogato dalla Polizia con un inaccettabile atto intimidatorio.Autore anche di, Doueiri è stato fermato a poche ore dalla distribuzione del suo film in Libano. Contrari a tutte le censure e indignati per il vero e proprio sopruso subito dal regista i Giornalisti Cinematografici ricordano che il Sngci che è sempre in prima linea contro ogni censura, per difendere la libertà di espressione.Anche per questo esprimon solidarietà a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un film coraggioso come The insult fieri che, oltre la Mostra, grazie a una distribuzione coraggiosa e di qualità come Lucky Red, possa presto arrivare anche sugli schermi italiani.