EUROPA CREATIVA - Il 27 settembre a Roma e il 10 ottobre a Bari

Dopo Torino e Milano “” conclude il suo viaggio con le tappe di Roma (27 settembre) e Bari (10 ottobre). Un evento del Creative Europe Desk Italia per percorrere le tappe di Europa Creativa insieme ai progetti finanziati e per scoprire come funzionerà il Fondo di Garanzia per le industrie culturali e creative, lanciato dalla Commissione Europea a Giugno 2016.Il copione dell’evento sarà diviso in 3 parti:1) Il Programma Cultura e il Programma MEDIA verso il 2018, compreso un focus speciale sulla nuova call legata all’anno europeo del patrimonio culturale.2) Europa Creativa: il Fondo di Garanzia per i settori culturali e creativi, gestito dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), per incoraggiare le banche a concedere più facilmente dei prestiti a favore di progetti e iniziative delle PMI culturali e audiovisive.3) Europa Creativa: storie di progetti finanziati, un momento di ispirazione per chi vuole partecipare a un bando europeo. Quattro progetti, quattro ospiti per il Programma Cultura e il Programma MEDIA che sveleremo prossimamente.L'evento di Roma è organizzato dall'Ufficio Cultura e dall'Ufficio MEDIA Roma del Creative Europe Desk Italia. L'evento di Bari è organizzato dall'Ufficio Cultura e dall'Ufficio MEDIA Bari del Creative Europe Desk Italia.