È MORTO GIGI BURRUANO

Luigi Maria Burruano



11/09/2017, 09:24

È morto nella sua casa di Palermo, l'attore, uno degli attori teatrali e cinematografici più popolari a Palermo e non solo. Ha cominciato a recitare negli anni Settanta, dedicandosi al cabaret e al teatro dialettale.Il successo arrivò con la partecipazione alla serie televisiva La piovra.Come attore di teatro recitò nei maggiori teatri italiani, ma la sua carriera è stata soprattutto cinematografica: dal film "" di Marco Tullio Giordana girato insieme a, con cui ottenne una nomination cone non protagonista ai Nastri D'Argento, all'"" dia "" di. E, ancora, il suo ruolo ne "" e nei film "" e in "".La camera ardente sarà allestita al Teatro Biondo.