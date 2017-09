Note di produzione di "Un Ferragosto all'Italiana"

Un film d'autore del regista e produttore friulano Christian Canderan, che proprio dalla sua terra natia, dopo oltre 1000 chilometri, è approdato in Molise, girando tutto il film con una piccola GoPro.Una scommessa fuori dagli schemi che aprirà sicuramente nuovi orizzonti a chi vuole sperimentare attraverso il cinema indipendente.Il risultato è fotograficamente di forte impatto visivo e dimostra come la tecnologia audiovisiva si sia evoluta a favore di chi vuole fare cinema.La storia è divertente e gli attori dipinti perfettamente sui propri ruoli e personaggi, permettono di creare forte curiosità nel vedere come si evolve l'intreccio della storia e il “viaggio ferragostano” dei due simpatici protagonisti che riesce a raccontare veramente molto dell'Italia d'oggi, attraverso varie e mirate sfaccettature.Le musiche della colonna sonora sono di Frizzi, Comini & Tonazzi, gruppo friulano nato nel lontano 1975. Il loro sound, la loro simpatia e allegria infondono al film quel qualcosa in più che solitamente è difficile trovare nel cinema italiano d'autore. Inoltre fra i contributi musicali spiccano i brani di Eliana Cargnelutti, Giò, Doro Gjat e i Medium.