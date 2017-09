LE TERRE ROSSE - In anteprima a La Compagnia di Firenze

09/09/2017, 17:15

Lunedý 11 settembre 2017 alle ore 21.00, al Cinema La Compagnia di Firenze (via Caour 50/r), in occasione dellain anteprima, alla presenza del regista, il film Le Terre Rosse, di Giovanni Brancale, tratto dal libro Il Rinnegato, di Giuseppe Brancale.Ingresso libero, fino ad esaurimento posti.Il film, prodotto dalla Estravagofilm e co-finanziato tramite crowdfunding, racconta del fenomeno del Brigantaggio in Basilicata, a partire dalle vicende di alcuni giovani ex-garibaldini che, crollato il sogno di riscatto nell'Italia post-unitaria, continuano ad essere vittime di soprusi e prevaricazioni, cercando per questo una via di fuga nell'emigrazione o nelle bande criminali. In particolare racconta la vita avventurosa di Giuseppe Prestone, nell'immaginario paese lucano di Migalli, nel periodo che va dal 1860 al 1887.Ambientato nell'Ottocento, il film affronta un tema sempre attuale e universale, quello degli ultimim in lotta contro l'oppressione, costretti ad emigrare per fuggire da violenza e povertÓ.I protagonisti sono i 'dimenticati dalla storia', come recita il sottotitolo: le loro esperienze hanno come filo conduttore la patria, una 'terra rossa' macchiata dalla lotta per la propria indipendenza.