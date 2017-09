VENEZIA 74 - Tutti i premi collaterali

09/09/2017, 15:06

miglior film di Venezia 74: FOXTROT di Samuel Maozmiglior film italiano: BEAUTIFUL THINGS di Giorgio FerreroGA'AGUA (LONGING) di Savi GabizonLES BIENHEUREUX di Sofia DjamaTEAM HURRICANE di Annika BergIL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio SoldiniEX LIBRIS - THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY di Frederick WisemanHUMAN FLOW di Ai Weiweimiglior film: EYE ON JULIET di Kim Nguyenmiglior regista esordiente: SARA FORESTIER per Mmiglior attore: REDOUANNE HARJANE per MLA VITA IN COMUNE di Edoardo Winspearemenzione speciale: NICO, 1988 di Susanna Nicchiarellimenzione FEDIC – Il giornale del cibo: LE VISITE di Elio Di PaceEX LIBRIS - THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY di Frederick Wisemanmiglior film d’esordio: LOS VERSOS DEL OLVIDO di Alireza KhatamiGEORGE CLOONEY, MICHAEL CAINE e AI WEIWEIHUMAN FLOW di Ai WeiweiTHE SHAPE OF WATER di Guillermo del ToroGATTA CENERENTOLA di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. SansoneCANDELARIA di Jhonny Hendrix HinestrozaFIRST REFORMED di Paul SchraderTHE RAPE OF RACY TAYLOR di Nancy BuirskiL’ORDINE DELLE COSE di Andrea SegreHUMAN FLOW di Ai WeiweiLOS VERSOS DEL OLVIDO di Alireza KhatamiM di Sara ForestierL'EQUILIBRIO di Vincenzo MarraDANIELE SPINOZZI migliore direttore di produzione di un film italiano per Ammore e MalavitaRICCARDO MARCHEGIANI migliore direttore di produzione di un film internazionale per Mektoub My Love: Canto UnoROBERTO DI PIETRO premio al miglior macchinista per HannahTHE LEISURE SEEKER di Paolo VirzìHUMAN FLOW di Ai WeiweiGÉRÔME BOURDEZEAU e DOMINIQUE BATTESTIIL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio SoldiniLES BIENHEUREUX di Sofia DjamaMEKTOUB, MY LOVE: CANTO UNO di Abdellatif KechicheGATTA CENERENTOLA di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. SansoneFEDERICA ROSELLINI per Dove cadono le ombreMIMMO BORRELLI per L’equilibrioGATTA CENERENTOLA di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. SansoneAMMORE E MALAVITA di Manetti Bros.GATTA CENERENTOLA di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. SansoneNICO, 1988 di Susanna NicchiarelliMIAO XIAOTIAN, CEO di China Film Coproduction CorporationMARVIN di Anne FontaineLES GARÇONS SAUVAGES di Bertrand MandicoLA MÉLODIE di Rachid HamiTEMPORADA DE CAZA di Natalia GaragiolaLA VILLA di Robert GuédiguianFOXTROT di Samuel MaozTHE SHAPE OF WATER di Guillermo del ToroIL COLORE NASCOSTO DELLE COSE di Silvio SoldiniALEXANDRE DESPLAT per The Shape of WaterAMMORE E MALAVITA di Manetti Bros.ANDREA GUERRALA VILLA di Robert GuédiguianBRUTTI E CATTIVI di Cosimo Gomez