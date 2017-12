VENEZIA 74 - I vincitori dellìHRNs Award – Premio Speciale per i Diritti Umani

Uan scena de "L'Ordine delle Cose"



08/09/2017, 17:08

è conferito allaa 2017 al miglior film espressione di una cultura per la difesa dei diritti umani, la tutela dei diritti civili, la valorizzazione delle diversita' culturali.La Giuria HRNs Award a Venezia 74°, formata da:Roberto Silvestri - Critico Cinema Pagina99, Hollywood PartyGiancarlo Zappoli - Critico Cinema MyMovies, Festival BellinzonaAndrea Morini – Responsabile Direzione Culturale, Cineteca di BolognaMoira Bubola – Produttrice Attualità Culturale, Rete Due, Radiotelevisione Svizzera RSIGiulia Grassilli – Direttore Festival Human Rights Nightsha riconosciuto alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia:al film:" Taylor di Nancy BuirskiAlabama 1944. L’incisività di un racconto che ci porta nel cuore oscuro degli Stati Uniti d’America. Il razzismo e la violenza nei confronti delle donne viene raccontata da Nancy Buirski in un documentario che restituisce la forza di una figura come quella di Rosa Parks fondamentale per i diritti civili e il coraggio di Racy Taylor donna afroamericana che denuciò i suoi stupratori.ai film:" di Andrea SegreNella concezione e realizzazione di questo film Andrea Segre ha anticipato i fatti ai quali la cronaca ci pone davanti in questi giorni. Attraverso la figura di un alto funzionario del ministero degli interni che va a trattare con le opposte fazioni libiche le possibilità di respingimento dei migranti compensandole con finanziamenti da parte dello Stato Italiano, ci mostra come si possa dare una ‘soluzione’ al problema delle migrazioni che progressivamente cancella i diritti umani.di Ai Wei WeiLa libertà come sopraffazione assoluta l'abbiamo ben conosciuta negli ultimi tre decenni. La libertà come movimento dal basso, molto ostacolato dall'occidente impaurito, per ridistribuire le ricchezze nel mondo, e' il progetto utopico dell'artista e delle moltitudini in esodo radicale.