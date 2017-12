ANTEO PALAZZO DEL CINEMA - Oggi l'inaugurazione

Anteo Palazzo del Cinema



08/09/2017, 15:54

Oggi, venerdi 8 settembre alle ore 17.00 Anteo Palazzo del Cinema apre ufficialmente le porte al pubblico con il simbolico taglio del nastro, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.Nove sale cinematografiche, una sala cinema-ristorante, una sala multimediale dedicata all’on-demand, servizi di ristorazione, servizi per l’infanzia e molto altro ancora: Anteo Palazzo del Cinema costituisce un progetto unico in Italia che sviluppa un nuovo modo di concepire la sala, mantenendo inalterate la qualità dell’offerta culturale e dei servizi. L’idea che si intende sostenere, partendo dall’esperienza di quasi 40 anni di attività, è quella di un cinema che fa parte del tessuto sociale: la sala, in un centro metropolitano deve diventare sempre più uno spazio culturale multifunzionale e multidisciplinare, che si apre alla città, accoglie le sue proposte e le fa diventare parte integrante della propria programmazione.Anteo Palazzo del Cinema sarà una struttura aperta dalle 10 del mattino fino all’1 di notte. Un «luogo di incontro» dove il pubblico potrà accedere indipendentemente dall’offerta cinematografica, per parlare di cinema, per leggere un libro, per mangiare, per vedere un film on-demand, per partecipare ad un corso o per ascoltare musica dal vivo.La struttura amplierà l’offerta culturale legata alla cinematografia di qualità, già al centro dell’attività di Anteo spazioCinema, proponendo, accanto alla normale programmazione, un ricco programma di rassegne rivolte a pubblici diversi, ospitando importanti festival cinematografici, organizzando lezioni di cinema - anche in diretta satellitare - e promuovendo attività culturali di varia natura.Due sale avranno una programmazione specifica: una destinata esclusivamente al cinema in lingua originale, l’altra al cinema italiano anche con opere prime e seconde.Anteo Palazzo del Cinema avrà un occhio di riguardo per bambini e ragazzi, il pubblico di domani, che, partendo dallo Spazio Piccoli a cui avranno accesso bambini dai 3 ai 12 anni, modulerà percorsi specifici per le diverse fasce di età, arrivando fino alla proposta di corsi legati all’audiovisivo per gli adolescenti. Lo Spazio Piccoli, gestito da Associazione Energie Sociali Jesurum, non avrà solo la funzione di intrattenere i bambini mentre gli adulti vanno al cinema, ma sarà uno spazio aperto alla cittadinanza ricco di proposte, per affiancare l’offerta di percorsi per studenti e insegnanti.“Giochiamo oggi per sorridere domani. Uno spazio dove si impara che 1+1= NOI. Noi che vuol dire Io e gli Altri. Noi che significa diversità “alla pari”. Amici, sconosciuti, nonni, raccontatori di fiabe da inventare insieme. Per crescere i nostri figli e i nostri nipoti allegri, felici e consapevoli insieme”, Associazione Energie Sociali Jesurum.Un’altra novità è rappresentata dalla sala multimediale on-demand: un vero e proprio “salotto di casa” al cinema, attrezzato con proiettore 2K, schermo e divani, dove chi è interessato potrà organizzare una serata scegliendo il contenuto che intende vedere insieme agli amici.Palazzo del cinema non sarà solo un’eccellenza in termini culturali ma anche tecnologici: le sale saranno tutte dotate di proiettori 4K e 2K Barco/ Cinemeccanica e una sala sarà dotata di Atmos Dolby, un sistema all’avanguardia che consente di generare un ambiente audio tridimensionale più realistico.Al piano terra la libreria del cinema, ampliata con l’adiacente bar di via Milazzo, riaprirà nella veste di Caffè letterario, grazie all’importante partnership con Eataly, che si occuperà anche della proposta culinaria della sala ristorante-cinema. Una collaborazione importante che nasce non solo dalla vicinanza territoriale ma soprattutto dall’idea comune di garantire ai propri clienti un’offerta di qualità, ciascuno nel proprio ambito.La sala ristornate-cinema proporrà diversi menu da consumare durante le proiezioni: chi sceglierà questa sala potrà assaporare i piatti firmati Eataly e contestualmente godersi il film. Torniamo al cinema di una volta, dove convivialità e condivisione sono funzionali al godimento del film. Ad una sala cinematografica dove due attività piacevoli si incontrano per aumentare il piacere del fruitore. Oltre al caffè letterario in ingresso, Eataly gestirà anche il bar del primo piano a servizio delle sale, proponendo prodotti stagionali e snack alternativi. Nel connubio Eataly e Anteo cinema e cucina si incontrano, la bellezza della cultura cinematografica e la ricchezza della cultura gastronomica danno più sapore all’intrattenimento. Oscar Farinetti, entusiasta del progetto, sottolinea il valore dell’incontro innovativo tra arti e mestieri."Abbiamo in comune, con Anteo, il fatto che, pur partendo da mercati storici e maturi, siamo continuamente alla ricerca di novità. Credo che il concetto di innovazione, per noi, consista nel trovare nuove vie che possano celebrare ancor meglio i valori ancestrali dei nostri mestieri." Oscar FarinettiProsegue la collaborazione con Lipsos per l’Osteria del Cinema che, nel nuovo Palazzo del Cinema, triplicherà i suoi spazi: allo storico ristorante al piano terra si aggiungeranno un giardino con 70 posti a sedere e una birreria nella taverna sottostante. “Siamo lieti di proseguire la decennale collaborazione con Anteo – dichiarano Paolo Sensi e Giulio Galetti di Lipsos – Con i nuovi spazi e i nuovi orari di Palazzo del Cinema, l’Osteria del Cinema garantirà al pubblico un’apertura anche a pranzo per 365 giorni all'anno in un ambiente del tutto originale, arricchito dalla presenza di una taverna e di un giardino affacciato sul muro seicentesco dell'Incoronata.”Due sale al secondo piano ospiteranno la Biblioteca Pubblica dello Spettacolo, un luogo aperto a tutti dove verranno raccolti libri, saggi, articoli, cataloghi, testi legati al mondo dello spettacolo donati dai cittadini per i cittadini e molto altro ancora: due sale dove il pubblico potrà leggere ma anche scambiarsi opinioni rispetto al film appena visto o ai titoli in programmazione.Un’ultima novità è rappresentata dai nomi delle sale: ognuna avrà il nome di un cinema di Milano che non c’è più, dodici nomi scelti dal pubblico e da Anteo tra una lunga lista di oltre 100 cinema che hanno spento le loro luci. Un modo per farli rivivere e per proseguire la loro attività all’interno di Anteo Palazzo del Cinema. I nomi delle nuove sale votati dal pubblico di Anteo sono: Excelsior, Astra, President, Rubino, Astoria, Obraz, Abanella, Abadan, De Amicis, Nobel Eataly al Cinema (sala cinema ristorante), Ciak (sala multimediale on-demand), Nuovo Arti (Spazio Piccoli).Il progetto di ampliamento, firmato dall’architetto Riccardo Rocco, ha portato il cinema Anteo da 4 a 10 sale, sviluppate su 4 piani, per un totale di 5.500 mq.Il lavoro di ristrutturazione, sostenuto completamente da Anteo, è stato possibile grazie ad importanti collaborazioni: innanzitutto con il Comune di Milano, proprietario dell’immobile, che ha affidato la gestione alla società per 28 anni.Una partnership con Mediamond rende Palazzo del Cinema un’eccellenza anche dal punto di vista del design.Anteo Palazzo del Cinema diventa una location strategica per IDD Innovation Design District, un progetto di marketing del territorio che nasce per dare vita ad un palinsesto di eventi e di attività che renderanno il Distretto di Porta Nuova/Porta Volta protagonista dell’offerta culturale e d’intrattenimento della città.“Il progetto di Anteo Palazzo del Cinema ci ha dato la possibilità di contribuire ad aggiungere uno dei contenuti di cui Milano è protagonista a livello internazionale: il design.” Racconta Davide Mondo, Ceo di Mediamond, concessionaria del Gruppo Mondadori. “Attraverso collaborazioni con alcuni dei brand più prestigiosi del settore abbiamo arredato le aree comuni del Palazzo del Cinema che diventano così non solo luoghi di servizio ma anche di contenuto estetico e progettuale. Il caffè letterario è stato arredato con pezzi di De Padova, così come i foyer del piano terra. Kartell ha realizzato il progetto Ghost Restaurant per l’Osteria del Cinema, la taverna e il giardino con gli iconici prodotti di Philippe Starck, Cappellini ha firmato le due sale lettura del terzo piano mentre Poltrona Frau la sala multimediale. Per Mediamond il design è un settore rilevante e questa iniziativa sottolinea la volontà del nostro Gruppo di sostenere iniziative culturali di ampio respiro per la città.”“Il cinema Anteo è un luogo che ho frequentato da sempre, da vero appassionato del mondo del cinema, perché lì si poteva essere certi della qualità delle scelte dei film. Lì ho trascorso momenti intensi come solo il grande schermo sa dare. Quando abbiamo saputo del progetto di ampliamento, per aggiungere non solo altre sale di proiezione, ma anche nuovi spazi dedicati alla lettura, al cibo, alla conversazione, allo stare assieme, ci è sembrata una ottima iniziativa imprenditoriale nella direzione di quello che oggi sempre più dovrebbero essere i luoghi di aggregazione di qualità e lo abbiamo sposato arredando con De Padova il caffè letterario e i foyer del piano terra”. Roberto Gavazzi, Ceo De Padova."Kartell ha disegnato per l’apertura di Anteo Palazzo del Cinema gli spazi del ristorante e del giardino con prodotti iconici personalizzati, un tributo importante a una realtà storica come il Cinema Anteo che si rinnova e che diventa ulteriore tassello di eccellenza per la città di Milano - afferma Lorenza Luti direttore marketing & retail Kartell. - Il nostro intervento con il progetto Ghost per la storica Osteria del Cinema, la taverna e il nuovissimo giardino sono un modello di intervento importante nella nostra filosofia dedicata allo sviluppo progettuale dell’hospitality”.“Anteo Palazzo del Cinema aggiunge un importante tassello alla vita culturale milanese.Un luogo, a cavallo tra la vecchia e la nuova Milano, che sara' un sicuro punto di riferimento internazionale. Per Cappellini è un grande piacere ed onore essere partner di questa iniziativa arredando alcuni spazi con importanti pezzi di design progettati da Jasper Morrison, i fratelli Bourroulec e Giulio Cappellini. Anteo è un luogo dove la cultura in tutte le sue sfaccettature e la qualità' di progetto sono protagonisti.Questa è la vera forza di Milano e dell'Italia”. Giulio Cappellini, Art Director Cappellini."Siamo molto orgogliosi di dare il nostro contributo a questo nuovo progetto cosi’ simbolico ed ambizioso per la citta’ di Milano. L’arredamento della sala multimediale di Anteo Palazzo del Cinema, offre a Poltrona Frau la possibilità di comunicare i valori del marchio e la sua tradizione ad un pubblico particolarmente selezionato”. Nicola Coropolis, General Manager Poltrona FrauRaggiungere Palazzo del Cinema Anteo sarà ancora più facile grazie all’accordo di partnership raggiunto con Share’ngo, il car sharing elettrico della città. Oltre al parcheggio di prossimità all’isola digitale di via Pasubio, nei giorni dell’inaugurazione, l’8 e il 9 settembre, sarà infatti previsto su via Bastioni di Porta Nuova un parcheggio riservato e, per la prima volta, un valet service che consentirà di prenotare la propria Share’ngo per tornare a casa dopo lo spettacolo. Da lunedi 11 settembre partiranno invece le facilitazionidi iscrizione ridotta ad 1 € (con 15 minuti bonus) per i nuovi abbonati.In occasione dell’inaugurazione di venerdì 8 settembre, l’ingresso ad ogni proiezione avrà il costo eccezionale di 2,5 euro. Il pubblico potrà inoltre sperimentare anche la formula della proiezione con aperitivo, al costo di 10 euro, o cena, 15 euro. I biglietti sono acquistabili sul sito www.spaziocinema.info e presso le biglietterie di Anteo Palazzo del Cinema dalle ore 17 dell’8 settembre.Le proiezioni a prezzo speciale inizieranno alle ore 17 dell’8 settembre fino a mezzanotte circa e proseguiranno il 9 settembre dalle ore 10 alle ore 15; a seguire la programmazione continuerà a prezzo intero.L’indirizzo di Anteo Palazzo del Cinema diventa Piazza XXV Aprile, 8.A seguire i film in programmazione nella giornata inaugurale.