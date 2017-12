DOC/IT - Rinnovata la partnership con DOK Leipzig

08/09/2017, 15:51

Siamo molto lieti di annunciare il rinnovo della partnership che va ad ampliare la strategiavolta all’internazionalizzazione del documentario italiano:(Lipsia, 30 Ottobre – 5 Novembre).Il DOK Film Market è la video-library per TV buyers, programmatori di festival, distributori, sales agents ecc. disponibile a Lipsia durante il festival ed accessibile per visionamento online per oltre 6 mesi dopo il festival. Tutti i film selezionati al festival possono essere inclusi gratuitamente al DOK Film Market. Inoltre la library accoglie una selezione di 150 documentari che possono essere iscritti a pagamento.Grazie agli accordi in essere con il festival, DOK Leipzig selezionerà un massimo di 10 titoli italiani che potranno essere iscritti al DOK FILM MARKET al costo di € 60 invece di € 120 (sconto del 50%).Sono ammissibili solo film che hanno avuto la prima mondiale dopo il 1ottobre 2016.Per determinare i film che faranno parte della selezione, Doc/it accoglierà un massimo di 20 proposte da parte dei propri soci, sui quali sarà dunque effettuata assieme al festival una selezione di 10 titoli.