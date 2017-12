VENEZIA 74 - Premi Pasinetti del SNGCI

"Ammore e Malavita" Premio Pasinetti 2017



08/09/2017, 12:19

Natalia Giunti



Premi Pasinetti 2017 al film sorpresa di Venezia 74dei Manetti Bros. al quale va anche il riconoscimento tradizionalmente riservato agli attori, per il cast dei protagonistiNel segno dell’attenzione alle nuove proposte i Giornalisti Cinematografici SNGCI hanno assegnato Premi speciali, tra i film italiani presentati alla Mostra, a due titoli interessanti non solo per la qualità artistica ma anche per l’operazione produttiva: "" "" di Susanna Nicchiarelli.In una Mostra che ha confermato in tutte le sue sezioni più che la promessa di una ‘nouvelle vague’ il tentativo -non sempre riuscito ma interessante- di una ricerca di nuovi linguaggi. I Giornalisti sottolineano con queste scelte il desiderio del cinema italiano di cercare un respiro anche internazionalmente più ampio. Una tendenza che Venezia ha dimostrato soprattutto con le proposte in concorso.