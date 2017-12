VENEZIA 74 - EDI Effetti Digitali Italiani per "Ella & John - The Leisure Seeker"

Una scena di "Ella & John - The Leisure Seeker"



, società di post produzione ed effetti visivi per il cinema e la pubblicità, ha lavorato alla post produzione di "", il film on the road diin concorso al Festival del Cinema di Venezia che si concluderà il 9 settembre 2017.La pellicola è stata girata in HDR (High Dynamic Range) e uscirà nelle sale cinematografiche italiane a gennaio 2018.Protagonisti della storia sono Ella (Helen Mirren) e John (Donald Sutherland), un’anziana coppia con problemi di salute che decide di girare l’America a bordo di un vecchio camper, soprannominato "", per ‘sfuggire’ alle cure mediche a cui entrambi devono sottoporsi. Il viaggio sarà esilarante e li porterà a scoprire luoghi cambiati rispetto a ciò che ricordavano e a ripercorrere la loro storia d’amore tra momenti divertenti e qualche preoccupazione.L’intervento di EDI è stato rilevante: la società italiana ha lavorato a un centinaio di inquadrature in camera car e set extension, di cui oltre sessanta con il camper in movimento e una trentina con il mezzo fermo. Il camper è stato ripreso in studio e solo successivamente sono stati aggiunti i background e i riflessi delle strade americane che i due protagonisti percorrono nel film. La società di post produzione ha inoltre realizzato lavori di VFX (effetti visivi), aggiungendo il fumo degli scarichi del camper, piccole modifiche sui cartelli stradali, vari speed e lavori di pulizia. Il lavoro di post produzione è iniziato nel novembre 2016 e si è concluso nel febbraio 2017, tutte le inquadrature in camera car hanno impiegato un mese e mezzo di lavorazione. EDI ha partecipato al progetto per la prima volta in collaborazione con il laboratorio di effetti vivisi Chromatica, con il quale ha suddiviso le lavorazioni per poi integrarle successivamente al fine di omogeneizzare il risultato finale per un totale di venti minuti per la sola camera car.Dice, socio fondatore di EDI: “”.