TEOREMA VENEZIA - Su Rai Storia per il ciclo "Contemporanea"

Una scena di "Teorema Venezia"



07/09/2017, 14:19

Venezia è un sogno romantico, la tanto desiderata meta dei turisti europei, americani, giapponesi. Ma la città più bella del mondo si trasforma in fantasma all’imbrunire: interi quartieri, da tempo abbandonati dai loro abitanti, restano quasi vuoti; edifici e palazzi rimangono ad incarnare un mito al servizio di affari e interessi. Lo racconta il documentario “”, con la regia di, in onda venerdì 8 settembre 2017 alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “”.La città ospita 20 milioni di visitatori all’anno, in continuo aumento, mentre solo 58.000 sono gli abitanti stabili, la stessa cifra che si contava dopo la peste del 1438, in ulteriore calo vista la sempre più difficile vivibilità. Se già ora la vita urbana è ridotta ai minimi termini, si stima che di questo passo nel 2030 non ci saranno praticamente più veneziani. Il film mostra quel che resta di Venezia: la sottocultura dell’industria del turismo, l’attività crocieristica con il traffico in aumento delle immense navi, i veneziani costretti a trasferirsi sulla terraferma per l’assenza di alloggi a prezzi ragionevoli, una vecchia signora che contesta con disdegno le scelte dell’amministrazione locale, un agente immobiliare disilluso. Un requiem per una città ancora magnifica. Un esempio di come la casa e la proprietà privata stiano diventando un privilegio di pochi. Un’elegia dedicata agli ultimi veneziani, al loro spirito e cuore.