VENEZIA 74 - Oggi presentazione del corto "L'Appello"

L'Appello



07/09/2017, 09:38

Oggi, 7 settembre alle 12.30, nell'evento organizzato presso ledurante la 74ma edizione della, verrā presentato il cortometraggio, con la regia di Valerio Cicco, il patrocinio della Fondazione Falcone e con il patrocinio e il contributo del Comune di Anzio. Il corto č stato girato ad Anzio (Rm), con i bambini della classe 4A dell'Istituto Comprensivo Anzio III, plesso G. Rodari, con l'attrice Federica Marchettini che nel corto interpreta l'insegnante. Maria Teresa D'Orso, Dirigente scolastico del plesso, insieme al regista e ai ragazzi hanno dato un piccolo ma fondamentale contributo alla memoria del Paese, per ricordare i 25 anni delle stragi di mafia di Capaci e di via D'Amelio.Giā vincitore del Giffoni Film Festival nella sezione Audience Award e premiato con la Fanciulla d'Anzio dal Sindaco di Anzio, Luciano Bruschini, L'appello sarā proiettato alle Giornate degli Autori alla presenza di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, che aprirā l'evento.Fiammetta Borsellino, impossibilitata a presenziare, invierā un video messaggio di sostegno per la lotta alla mafia. Sarā presente Giusy Traina, sorella di Claudio Traina, agente della scorta di Paolo Borsellino, rimasto ucciso nell'agguato. Presenti a Venezia anche il Comune di Anzio rappresentato da Laura Nolfi, Assessore alle Politiche culturali e della scuola; Roberta Bianchi, docente nella scuola Rodari e referente del progetto; l'attrice protagonista Federica Marchettini e il regista Valerio Cicco.Il Comune di Anzio, sin dal primo momento, ha mostrato grande sensibilitā al progetto proprio per promuovere la cultura della legalitā. Anzio vanta la Medaglia d'Oro al Merito Civile, č una importante localitā turistica dove ogni anno migliaia di turisti affollano le belle spiagge premiate con la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, dove vi č una forte attenzione alla cultura: qui si trovano importanti siti storici ed archeologici come il Parco del Vallo Latino Volsco; la meravigliosa villa Imperiale di Nerone; il Museo dello Sbarco di Anzio; il Museo Civico Archeologico. Anzio č una cittā da sempre legata al mondo del cinema, prptagonista in oltre settecento film, tanto da aver prestato le sue belle location a molti film internazionali come