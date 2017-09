GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - Consegnata a Claudio Santamaria la Targa SIAE al Talento Creativo

Claudio Santamaria con la Targa SIAE al Talento Creativo



06/09/2017, 19:52

è arrivato al Lido di Venezia. Oggi, alle, celebra la sua prima esperienza come regista presentando al pubblico del festival il cortometraggio "" che vede protagonisti Beppe Servillo e Sabrina Impacciatore, Massimo De Santis, Giordano De Plano, Fabio Limongi." è prodotto da Gabriele Mainetti che aveva diretto Santamaria nel pluripremiato "".In questa occasione SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, in collaborazione con le Giornate, ha assegnato a Santamaria lacon la seguente motivazione: “.”Il riconoscimento è stato consegnato dall’attrice, che alle Giornate presenta il film "" di Faouzi Bensaïdi, in concorso per il GdA Director’s Award.Santamaria ha accolto la targa con le seguenti parole: “.”