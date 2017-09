VENEZIA 74 - Successo per l'anteprima di "Happy Winter"

Una scena di "Happy Winter"



Presentato con successo a Venezia nella Selezione Ufficiale – Fuori Concorso della 74a Mostra internazionale d'Arte Cinematografica, "", il lungometraggio documentario ambientato a Mondello (Palermo), opera prima del giovane regista palermitano, cofinanziato dalla Sicilia Film Commission, nell'ambito del programma "Sensi Contemporanei" e prodotto da Indyca, Zenit Arti Audiovisive e Rai Cinema.Il film coniuga felicemente uno sguardo antropologico sulla comunità dei bagnanti che popola il lido e “le capanne” della stazione balneare di Mondello con una accurata “messa in scena” cinematografica che si avvale di un cast tecnico in ampia misura siciliano. Si aggiungono Paolo Ferrari come direttore della fotografia e Andrea Maguolo al montaggio (David di Donatello per “Lo chiamavano Jeeg Robot”). Giovanni Totaro, è un ex allievo della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, sostenuta dalla Sicilia Film Commission con “Sensi Contemporanei”, così come parte della troupe impiegata (regista, direttore produzione, operatore, datamanager/assistente al montaggio). Il film, presentato a Venezia, trae spunto infatti dalla rielaborazione e dallo sviluppo del brillante saggio di diploma con cui Totaro concluse a Palermo nel 2015 il suo triennio di studi in Cinema Documentario." - dichiara Anthony, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana - ""." - aggiunge, Direttore dell’Ufficio Speciale Cinema / Sicilia Film Commission - ""." sarà presentato in anteprima nazionale a Palermo, dopo la presentazione ufficiale alla Mostra del Cinema di Venezia, domenica 1 ottobre al Cinema Rouge et Noir proprio nell’ambito della nuova edizione degli IDS AcademyIII edizione, che si svolgeranno dall’1 al 4 ottobre 2017.