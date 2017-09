BLUE DESK - Crowdfunding per salvare un luogo di cultura

Crowdfunding #mydeskisblue



è una delle associazioni pulsanti del paese: cinema, documentari, teatro, progetti nelle scuole, avanguardia sui temi sociali, laicità, grandi eventi gratuiti. Ha realizzato retrospettive sui più grandi cineasti contemporanei, ha prodotto alcuni dei più significativi documentari e spettacoli teatrali degli ultimi anni, ha fatto da battistrada raccontando i tanti nervi scoperti della società e dato risposte concrete ai vuoti delle istituzioni.E’ una realtà dinamica che lavora dal 2008 in tutta Italia e che fa progetti anche all'estero, ma che ha le fondamenta a Roma, in un piccolo luogo 'magico' dove dal 2013 si sostiene il cinema-documentario attraverso proiezioni ed incontri con gli autori, dove suonano musicisti di grande livello, dove vanno in scena libri e performance, dove nascono le idee ed il coraggio per intraprendere sfide impari ( come solo i progetti culturali sanno essere...).Un luogo che ora rischia ora di chiudere per la burocrazia dell’ente che ne gestisce la proprietà: chiedono a noi gli affitti non pagati dai precedenti locatari, 15.000 euro.Più di un anno di tavoli con gli avvocati e trattative sfiancanti non sono serviti a farli desistere da questa pretesa assurda ed irragionevole.Questa è per loro l'unica condizione per farci il contratto e permetterci di non perdere quello che con dedizione e costanza abbiamo costruito in questi anni.Alla fine di questa estate stavamo per mollare, ma con un colpo di reni abbiamo deciso che non potevamo. Che mollare avrebbe significato 'mollate tutti'. Ancora una volta abbiamo raccolto le forze e ci siamo messi a lavoro per creare un grande movimento, di artisti, di amici, di spettatori... per lanciare un crowdfunding e non cedere all'onda burocratica che sta affossando tutti gli sforzi culturali del paese.Conabbiamo lanciato una campagna di visibilità per difendere il nostro lavoro, supportati dai tanti artisti che hanno condiviso con noi 10 anni di storia.Il primo a metterci la faccia è stato uno dei più grandi registi viventi, il grande Ken Loach, con cui siamo in contatto da quando, nel 2008, lo intervistammo per un documentario sulle battaglie dei lavoratori. Da allora il filo con lui non si è mai interrotto e nel 2015 abbiamo organizzato alla Casa del Cinema di Roma un'intera settimana gratuita attorno al suo cinema.Insieme alla sua sono cominciate ad arrivare le foto di tutti gli altri con cui abbiamo lavorato e con cui lavoriamo ancora. Dal regista de 'Il grande silenzio' Philip Groening alle Pussy Riot, dal regista Silvano Agosti all'Orchestra di Piazza Vittorio, dal portavoce di Amnesty Riccardo Nouri alla sceneggiatrice Doriana Leondeff, da Massimiliano Bruno alla montatrice Francecsa Calvelli e tanti tanti altri...Sono previsti a Roma una serie di eventi per diffondere la campagna e per farci conoscere da chi ancora non conosce BLUE DESK.L’8 Settembre all’Isola del cinema alle 22.30 siamo stati invitati dal V Municipio a presentare un bellissimo mediometraggio realizzato con degli studenti ‘Centocelle Stories’ …Il 24 Settembre gli amici di Casetta Rossa a Garbatella hanno organizzato una cena di sostegno.il 26 Settembre al Teatro Quarticciolo abbiamo organizzato alle 21.00 una proiezione in piazza de ‘Il Gobbo’ di C. Lizzani ed abbiamo invitato Massimiliano Bruno ad aprire la serata raccontando la sua esperienza di regista nel quartiere