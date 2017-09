IDS ACADEMY III - Annunciati i progetti selezionati

Gli IDS Academy a Palermo



05/09/2017, 18:25

Questi i progetti selezionati, tra gli oltre 40 ricevuti, per la III edizione di(Palermo, 2 - 4 ottobre 2017):- Because of my body di Francesco Cannavà- Il colore di sera di Spartaco Capozzi- Il quinto figlio di Roberta Samperi- Il Tango della Vita di Erica Liffredo- La classe di Pierfrancesco Li Donni- L'ultimo volo per Punta Raisi di Gaetano Di Lorenzo- Nel mondo di Danilo Monte- Obaida di Leonardo Cinieri Lombroso- Scarti di Sara Pigozzo- Tango mucho qué contar di Federico Savonitto- The brutalist project di Carlotta Berti- Una Vita Normale di Irene Sollazzo- INHABIT - storie di case plurali di Matteo Manghi- My holy family di Giuseppe Vaccaro