SILVIO SOLDINI. IL RITORNO - Al MIC dall'8 al 1 ottobre

Silvio Soldini



05/09/2017, 17:49

Simone Pinchiorri



Dall’8 settembre all’1 ottobre 2017 presso il MIC - Museo Interattivo del Cinema Fondazione Cineteca Italiana presenta: in occasione dell’uscita del suo nuovo film "", una personale dedicata al regista milanese con la proiezione di tutti i lungometraggi in 35 mm depositati presso l’Archivio Storico dei Film della Cineteca e una selezione dei suoi documentari e cortometraggi.Questi i film i rassegna- L’aria serena dell’Ovest- Brucio nel vento- Pane e tulipani- Cosa voglio di più- Femmine, folle e polvere d'archivio- Rom Tour- Agata e la tempesta- Fate in blu diesis- Giulia in ottobre- Per altri occhi- Un’anima divisa in due- Giorni e nuvole- Drimage- Le acrobate- Il comandante e la cicogna- L’aria serena dell’Ovest- Paesaggio con figure- Un’anima divisa in due- Il fiume ha sempre ragione- Un albero indiano- Quattro giorni con Vivian