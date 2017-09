GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - Dal tesoro di Mussolini ai milionari di Claudio Santamaria

Una scena de "Il Risoluto"



L’ottava giornata delle, è all’insegna di un programma trasversale. Dal lungometraggio in concorso per il GdA Director’s Award "" di Faouzi Bensaïdi al corto di Claudio Santamaria che debutta alla regia con "", un noir dal gusto retrò con Beppe Servillo e Sabrina Impacciatore. Si passa anche per il documentario ed è Giovanni Donfrancesco a offrirci un’interessante testimonianza del nostro passato: "". Il risoluto è Piero, un uomo anziano che da molto tempo è emigrato nei i boschi del Vermont. Piero è un’antitesi di Pin, il bambino protagonista de “Il sentieri dei nidi di ragno” di Calvino: da giovanissimo si è arruolato volontario coi fascisti, dall’altra parte della barricata e con la stessa inconsapevolezza del personaggio calviniano. La storia de Il risoluto è proprio questa." - dice Donfrancesco - ""." – dice, direttore delle Giornate - ""." segna il ritorno di Bensaïdi alle Giornate dove, nel 2006, presentò la sua opera seconda WWW - What a Wonderful World. Volubilis è una storia d’amore tra le rovine di un mondo fatto di disperazione e bellezza. "" – dice il regista -"" Bensaïdi, in questa Venezia da artista eclettico dove recita anche in un film della sezione “” ("" di Sofia Djama), presenta un’opera dai dei toni hitchcockiani e porta con se tutta la sua cultura cinematografica, senza cadere in riferimenti cinematografici precisi, confermandosi un’interessante voce fuori dal coro del cinema nordafricano., nel pieno di una carriera d’attore di quasi vent’anni, debutta dietro la macchina da presa con il corto "", adattamento dell’omonima graphic novel di Thomas Ott. Il tema è "" – dice il regista - ""." sarà presentato il 6 Settembre alle 16.45 in Sala Perla 2., subito dopo la proiezione riceverà il "". Segue la proiezione di "" dopo la quale il regista risponderà alle domande del pubblico. Donfrancesco presenterà "" alle ore 22.00 in Sala Perla 2.