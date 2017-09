OTRANTO FILM FUND FESTIVAL IX - Dal 13 al 17 settembre

Otranfo Film Fund Festival



04/09/2017, 14:05

Sono state annunciate le nuove date della IX edizione di, diretto da Maria Teresa Cavina, che si terrà a Otranto dal 13 al 17 settembre 2017 presso il fossato del Castello Aragonese, nuova location dove si svolgeranno tutte le proiezioni." - dichiara la direttrice- "".ha ricevuto questa importante nomina dalla Fondazione Apulia Film Commission lo scorso maggio. Grande esperta di cinema e festival (Mostra di Venezia, vice direttore artistico del Festival Internazionale del Film di Locarno, condirettore artistico delle prime tre edizioni del Festival di Roma, direttore FIPA di Biarritz, direttore della programmazione dall’ADFF - Abu Dhabi Film Festival) ha anche una lunga esperienza nel lavoro a diretto contatto con gli autori per i quali ha fondato e organizzato laboratori e piattaforme di co-produzione (Opend Doors - Locarno, New Cinema Network – Roma, Sanad –Abu Dhabi) e continua a collaborare con HAF, Asian Film Financing Forum, Doha Film Institute Grants, Sarajevo Talent Campus, Premio Solinas.Tra i lungometraggi in corsa per l’assegnazione del Faro d’Oro al miglior film dell’area Adriatico-Ionico-Balcanica, è annunciata la selezione di “”, opera prima della salentina Valentina Pedicini, presentato in questi giorni alla 74° mostra Internazionale D’Arte Cinematografica di Venezia in concorso alle Giornate degli Autori. La regista, reduce da Venezia, presenterà la sua opera in anteprima a Otranto.