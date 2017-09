VENEZIA 74 - Assegnati i Premi Kinéo - Diamanti al cinema

03/09/2017, 20:01

Compie 15 anni il, evento collaterale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. Unico riconoscimento votato dal grande pubblico delle sale il Kinéo è nato nel 2002 per iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per sostenere la cinematografia nazionale, promosso dall'Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli che ha ideato il progetto e prodotto da Agnus Dei Production di Tiziana Rocca che ne è anche il General Director,Quindici anni di grande cinema e grande passione grazie ai protagonisti della Settima Arte e proprio con loro, insieme a Best Movie, SNCCI, ANEC, a una Giuria di eccellenze si spengono le prime 15 candeline del prestigioso Premio Kinéo.“Per i suoi primi 15 anni abbiamo voluto portare a Venezia non solo quei personaggi vincitori del premio decretato dal pubblico e che hanno regalato emozioni con i film della trascorsa stagione cinematografica. Ma anche molti tra i tanti che in questi in 15 anni hanno calcato il palcoscenico del Kinéo. – dichiarano-. Nel corso delle ultime edizioni, poi, abbiamo voluto affiancare ai premi del nostro cinema anche riconoscimenti ai grandi artisti del panorama mondiale con l’intento di avvicinare la nostra cultura filmica a quella straniera, creando importanti sinergie, come a esempio il gemellaggio col Newport Beach Film Festival. E siamo molto onorate che il premio Oscar Susan Sarandon abbia accettato il nostro Premio Internazionale".Sonodi questa 15esima edizione:“Bellissimo traguardo, quello della quindicesima edizione del Premio Kinéo, così strettamente connesso alla storia della Mostra del Cinema di Venezia degli ultimi anni da rendere impossibile pensare l’uno senza l’altra, e viceversa. Non c'è dubbio che un festival trae la sua linfa vitale dalla partecipazione dei protagonisti del cinema contemporaneo, siano essi registi, attrici, attori o collaboratori tra i tanti che contribuiscono a determinare il successo di un film. – ha dichiarato il direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera -. Il Premio Kinéo attribuisce un riconoscimento speciale a chi si è maggiormente contraddistinto nel corso dell’anno, per la qualità del suo lavoro artistico, eccellendo nella sua particolare disciplina. La Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia offre un palcoscenico ideale per la celebrazione ricorrente di questa sorta di festa del cinema italiano, che raggruppa ogni anno i più amati e celebrati interpreti di spicco di quella altissima tradizione di qualità che ha imposto all’attenzione mondiale la nostra cinematografia”.