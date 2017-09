GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - A Claudio Santamaria il Premio Siae per il Talento Creativo

Claudio Santamaria sul set di "The Millionairs"



03/09/2017, 18:36

Le, la Società Italiana degli Autori ed Editori, hanno un nuovo appuntamento al Lido di Venezia. Questa volta per festeggiare un talento già noto del cinema italiano che esordisce alla regia:con il cortometraggio "".SIAE ha deciso di assegnare a Santamaria il. Un attore che non ha bisogno di grandi presentazioni, di quei volti del cinema italiano riconosciuti da un pubblico trasversale. Quasi vent'anni di carriera interpretando i personaggi più disparati, diretto da grandi veterani del cinema, come da registi emergenti: dagli esordi con Almost Blue (2000) di Alex Infascelli e L'ultimo bacio (2001) di Gabriele Muccino a La terra degli uomini rossi (2008) di Marco Bechis e Torneranno i prati (2014) di Ermanno Olmi. Nel 2016, lo straordinario successo di Lo chiamavano Jeeg Robot diretto da Gabriele Mainetti, il film per cui Santamaria si è guadagnato un David di Donatello come miglior attore protagonista. Per The Millionairs torna a lavorare con Mainetti nel ruolo di produttore. Nel cast del corto figurano Sabrina Impacciatore e Peppe Servillo.La menzione speciale che la SIAE assegna ogni anno a un talento creativo del cinema italiano nel quadro della selezione delleva quest'anno a, esordiente come regista con il cortometraggio. La motivazione dice: "La SIAE gli augura di rivaleggiare da regista con la sua eccellenza da interprete".Santamaria, nell'ambito di questa 74esima Mostra è anche il protagonista del film di un altro esordiente, una commedia che lo vede recitare al fianco di Sara Serraiocco: "" di Cosimo Gomez.L'appuntamento con la premiazione diè Mercoledì, 6 Settembre 2107 alle ore 17:00 in Sala Perla dopo la proiezione di "".