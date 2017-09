VENEZIA 74 - 100autori e ANICA spiegano la posizione della filiera dell’Audiovisivo italiana ed europea contro la Proposta di Regolamento Sat Cab

03/09/2017, 18:18

Si è svolto oggi pomeriggio, domenica 3 settembre 2017 alle ore15.00 presso la Villa degli Autori, il Seminario sulla Proposta di Regolamento Satcab. Un incontro di natura tecnica per gli operatori del mondo audiovisivo - promosso dall'Associazione 100autori e da ANICA – per spiegare le molte ragioni di una posizione così netta contro l’articolo 2 della Proposta della Commissione europea, che sarà discussa e votata in Commissione Affari Giuridici del Parlamento Europeo a fine settembre. Un’occasione di approfondimento, nella quale esponenti diversi del mondo audiovisivo hanno offerto una lettura ragionata di quanto sta accadendo in UE su questo specifico dossier, all'interno del Digital Single Market.E’ stato affrontato il tema delle esclusive territoriali e della fondamentale importanza che esse rivestono per l’esistenza stessa delle opere realizzate tra operatori di più Paesi e, in particolare, sono stati messi in luce i rischi che l'adozione di questo Regolamento comporterebbe.Se questa proposta venisse adottata, infatti, un’emittente licenziataria dei diritti di utilizzazione televisiva di un’opera audiovisiva per il territorio di uno Stato membro potrebbe liberamente mettere a disposizione del pubblico tale opera on-line (in modalità simulcast e catch-up) in tutti i paesi dell’UE. Come a dire: paghi 1 prendi 27.Si avrebbe, quindi, una sostanziale compromissione delle esclusive territoriali in ambito comunitario, nonostante tali esclusive siano pienamente legittime, in base alla vigente normativa in materia di copyright e diritto d’autore. E nonostante questo modello sia alla base delle coproduzioni, che l’UE stessa vuole incentivare, della distribuzione indipendente e del modello di business tipico dell’audiovisivo in tutto il mondo." – ha dichiarato, Presidente ANICA -""." – ha affermato lo sceneggiatore, Presidente 100autori – "".A fine incontro, è stato condiviso un “position paper” a firma di tutto il comparto dell’Audiovisivo (100autori, Associazione dell’Autorialità Cinetelevisiva, ANAC, Associazione Nazionale Autori Cinematografici, ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, ANEM, Associazione Nazionale Esercenti Multiplex, ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e multimediali, APT, Associazione Produttori Televisivi, Cartoon Italia, Associazione Nazionale Produttori d’Animazione, EPC, European Producers Club, FAPAV, Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, MEDIASET , SKY, UNIVIDEO, Unione italiana editoria audiovisiva) indirizzata ai Parlamentari europei, cui è stato chiesto formalmente di cancellare dalla Proposta di Regolamento l’art. 2, che estende il principio del Paese d’origine ai servizi online dei broadcaster.