ALPS II - I vincitori

La premiazione di Alps 2017



03/09/2017, 10:18

Simone Pinchiorri



"Sirente Velino" di Andrea ZampattiMotivazione: Un’immagine invernale che restituisce ossimoricamente un calore familiare. La luna fa capolino e giunge a salutare le cime innevate in un’atmosfera candida e silenziosa."Metronomic" di Vladimir CellierMotivazione: Con questo primo premio per la sezione Le Alpi, la Giuria vuole sottolineare come il messaggio della cinematografia di montagna debba andare “oltre” per coinvolgere lo spettatore con visioni di nuove avventure in cui la montagna è scenario per vivere emozioni accompagnate da musiche, dove i primattori sono musicisti e funamboli d’eccezione."When the Mountains were Wild" di Mitch TöldererMotivazione: La Giuria assegna il primo premio per la sezione Terre alte del Mondo a questo film per come riesce a presentare allo spettatore, con sequenze puntuali e rigorose, gli aspetti meno noti della Penisola balcanica. In particolare svela paesaggi naturali selvaggi e inconsueti non mancando di far suscitare grandi emozioni per riprese spettacolari di sci estremo sui monti innevati dell’Albania.