VENEZIA 74 - Fabrique du Cinéma con il cinema italiano

Silvia D'Amico



02/09/2017, 13:02

Casa Fabrique, una villa a 200 metri dal Palazzo del Cinema, ha aperto le sue porte ai protagonisti del nuovo cinema italiano presenti al Festival di Venezia. Ieri ha ospitato il padrino del Festival, protagonista in "" e "",, a Venezia con "" e, volto della televisione italiana.I talent attesi per oggi sono:Saranno ospiti di Casa Fabrique anche:. Tutti i protagonisti saranno intervistati ogni giorno per Fabrique du Cinéma dalla fashion blogger Alessandra Airò.Tra i prossimi appuntamenti organizzati da Fabrique Du Cinéma il 2 settembre alle ore 17 presso l’Hotel Excelsior, nello Spazio della Regione del Veneto, ci sarà la tavola rotonda “A ciascuno il suo premio: Festival e territorio tra indotto, identità ed empowerment locale”.Sarà anche l’occasione per presentare il nuovo numero della rivista con la cover delle gemelle Fontana, gli approfondimenti su John Turturro, i consigli di Ferzan Ozpetek ai giovani registi, e il focus su Susanna Nicchiarelli e la sua “Nico 1988” post rock, film di apertura a Venezia nella sezione “Orizzonti”.