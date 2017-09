PRIMED XXI - La selezione ufficiale

23/09/2017, 11:36

Simone Pinchiorri



Annunciata la line-up del concorso del ventunesimoin programma a Marsiglia (Francia) dal 19 al 25 novembre 2017. Sono cinque le opere italiane in competizione.Questa la lista di tutti i film selezionati:– CHILD MOTHER di Yael KIPPER e Ronen ZARETZKY– NÉ EN SYRIE di Hernan ZIN– SYRIE, LE CRI ÉTOUFFÉ di Manon LOIZEAU e Annick COJEAN– ALGER, LA MECQUE DES RÉVOLUTIONNAIRES (1962 – 1974) di Ben SALAMA– LES ANNÉES DE PLOMB, UNE TRAGÉDIE ITALIENNE di Nicolas GLIMOIS– L’HÉRITAGE DE FRANCO,LES ENFANTS VOLÉS D’ESPAGNE di Inga BREMER– NÉ À DEIR YASSIN di Neta SHOSHANI– A FOOTNOTE IN BALLET HISTORY ? di Hisham ABDEL KHALEK– ALALÁ (JOIE) di Remedios MALVAREZ BAEZ– JE DANSERAI MALGRÉ TOUT ! di Blandine DELCROIX– ATTENTION ! di Onur BAKIR e Panagiotis CHARAMIS– BENVENUTI di Laura AURIOLE e Annalisa LENDARO– GAZA SURF CLUB di Philip GNADT e Mickey YAMINE– BOLINGO. LA FORÊT DE L’AMOUR di Alejandro G. SALGADO– KACHACH, AU-DESSUS DE ZAATARI di Bruno PIERETTI– MY MOTHER THE TOBACCO GROWER di Stathis GALAZOULAS– UN JOUR À ALEP di Ali AL-IBRAHIM– WASTE NO. 2 WRECK di Jan IJÄS– BORDERBLOB di Andrea KUNKL– CHANT ACIER di François BON, Emmanuel ROY et Annabel ROUX