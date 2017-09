VENEZIA 74 - "Barbiana '65: La lezione di Don Milani"

Don Lorenzo Milani



01/09/2017, 17:10

Don Milani fu un docente di una piccola scuola di Barbiana che, negli anni '60, si pose come obiettivo primario quello di formare persone prima che cristiani, cittadini consapevoli prima che fedeli.Per le sue idee la Chiesa proibì la pubblicazione dei suoi scritti, togliendo questo veto solo a distanza di quasi 60 anni. L'uomo inoltre fu processato per apologia di reato, in quanto obiettore di coscienza contro la leva obbligatoria, ma non subì condanne a causa della sua prematura morte.Le testimonianze della sua opera, e del suo tentativo di creare ragazzi con un spirito critico radicato, erano strettamente legate alle sue lettere ma con "" si ha finalmente modo di vederlo, immerso nel suo ambiente, a contatto con i suoi ragazzi. Questo grazie ad Alessandro G. A. D'Alessandro che, dopo aver ritrovato dei filmati del padre, si dedica alla regia di questo documentario dedicato a Lorenzo Milani.Le parole delle sue lettere, sono accompagnate da testimonianze e dalle immagini di Barbiana. Sebbene sia passato più di mezzo secolo e le idee del parroco non siano più così rivoluzionarie, la sua lezione è sempre attuale.Continuiamo a non essere tutti uguali, continuiamo a formare menti che troppo spesso non si interrogano e agiscono senza la necessità di mettere in discussione e continuiamo ad ascoltare in tv dibattici infiniti fra persone che non si ascoltano fra di loro.Diffondere il messaggio di uomo che voleva combattere tutto ciò, formando bambini affinché diventassero uomini consapevoli, resta necessario e questo film lo fa.