ANDREA CAMILLERI, IO E LA RAI - Su Rai Storia per il ciclo "Documentari d’Autore"

Andrea Camilleri



01/09/2017, 15:47

Il rapporto tra Andrea Camilleri e la Rai, l’azienda per la quale il famoso scrittore siciliano è stato autore, regista e produttore per molti anni. E’ lui stesso a raccontarlo nel doc “”, di Alessandra Mortellitti, in onda sabato 2 settembre alle 22.10 su Rai Storia, per il ciclo “”.Pur avendo superato un concorso statale, per motivi politici gli è negata l'assunzione. Dopo qualche anno, la sua carriera alla Rai inizia come funzionario in Radio, dove si specializza in fonologia e nella sperimentazione radiofonica. In seguito assume l'incarico di delegato alla produzione per i programmi del secondo canale televisivo, quindi regista e, infine, portavoce dell’ufficio censura. Nel racconto, a tratti esilarante, di queste innumerevoli attività, Camilleri percorre trent’anni di televisione e di cultura italiane.