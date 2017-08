VENEZIA 74 - "Nausicaa, l'Altra Odissea"

"Nausicaa, L'Altra Odissea" di Bepi Vigna



31/08/2017, 20:07

" è un cortometraggio diretto da Bepi Vigna e presentato alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia.Film disegnato, privo di una reale animazione, trasporta per 20 minuti lo spettatore fra le tavole die, con le voci narranti di Mariano Rigillo, Federico Paino e Silvia Siravo, ci invita a viaggiare conLa ragazza, sedotta e abbandonata da Ulisse, ripercorre i luoghi del viaggio dell'eroe per ritrovare il suo amato e lungo il cammino imparerà che a volte per crescere bisogna vivere una delusione.Un corto che ci ricorda quanto spesso la semplicità sia la via giusta da percorrere. Una voce coinvolgente, una serie di disegni ben realizzati e una storia sulla maturazione bastano ad appassionare e a far innamorare.