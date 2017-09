LA GUERRA NEGLI OCCHI, LA GUERRA NEL CUORE - Mostra interattiva e rassegna allo Spazio Oberdan di Milano

02/09/2017, 11:00

Presso Cinema Spazio Oberdan Milano, dal 16 settembre al 18 novembre 2017 Fondazione Cineteca Italiana presenta, una mostra interattiva sulla Grande Guerra arricchita da una rassegna cinematografica a tema bellico.Il 1917 è stato l’anno più cruento del conflitto sul fronte di nord/est della guerra italo-austriaca. Il titolo della mostra allude a una narrazione che dovrebbe colpire l’occhio e il cuore di chi guarda, costruita grazie alle fonti d’archivio di enorme valore storico che la Cineteca custodisce: le pellicole (restaurate) realizzate dal milanese Luca Comerio, pioniere del cinema, sempre presente sui luoghi dei principali avvenimenti del suo tempo; e le foto, alcune centinaia, dell’operatore e imprenditore torinese Attilio Prevost, donate dagli eredi (d’obbligo citare la bisnipote giornalista Marina Mojana) alla Cineteca.Da questo lotto sono stati selezionati 50 scatti, in una mostra resa ancor più preziosa e spettacolare da un altro importante aspetto, quello della interattività. Ad alcune delle foto sono infatti abbinati dei QR code, grazie ai quali, utilizzando il proprio smartphone o i tablet che saranno messi a disposizione dei visitatori, le immagini fisse si “animeranno”, facendo apparire contenuti multimediali come i filmati di Comerio, mappe, documenti, canzoni.Sui campi di battaglia, sulle Alpi dal Pasubio all’Adamello, tra le trincee e i camminamenti, Prevost e Comerio furono testimoni d’eccezione di immani tragedie, di storie collettive e personali. L’ingegnere Prevost lavorò nei primi anni ’10 del ‘900 alla Milano Films di Comerio, per fondare poi le gloriose Officine produttrici di proiettori e moviole sino agli anni ’90. Ed è emozionante immaginarli svolgere il loro lavoro magari inconsapevolmente fianco a fianco sui fronti di guerra…In occasione della mostra fotografica “”, è in programma una rassegna in 7 film – 5 lungometraggi di maestri della settima arte e due documentari – per tornare a ricordare la tragedia della Prima Guerra Mondiale, capitolo spaventoso della storia del ‘900 che provocò milioni di morti e immani sofferenze anche a molti di coloro che riuscirono a sopravvivere.In programma nella rassegna filmica: "" (Stanley Kubrick), "" (Ermanno Olmi), "" (Francesco Rosi), "" (Jean Renoir), "" (Enrico Verra), "" (Folco Quilici), "" (George Fitzmaurice).