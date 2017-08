PREMIO KINÉO DIAMANTI AL CINEMA XV - A Michele Riondino il Premio Kinéo Anniversario dei 15 anni

L'attore Michele Riondino



31/08/2017, 17:34

Ila Venezia con "", il documentario diretto da Francesco Patierno e tratto da "Quanti sono i domani passati" a cura di Enrico Rotelli libro autobiografico di Valentina Cortese, prodotto da Casta Diva Pictures, D.O. Production..– sottolineano-. "”.Ilche festeggia quest’anno la sua 15esima edizione, è l’unico riconoscimento votato dal grande pubblico delle sale. Il Kinéo è nato nel 2002 per iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per promuovere la cinematografia nazionale, promosso dall'Associazione Culturale Kinéo presieduta da Rosetta Sannelli che ha ideato il progetto e prodotto da Agnus Dei Production di Tiziana Rocca che ne è anche il General Director.