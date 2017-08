VENEZIA 74 - Successo per "Nico, 1988": sette minuti di applausi ed entusiastiche critiche internazionali

31/08/2017, 16:42

È stato accolto con sette minuti d’applausi e da ottime critiche da parte della stampa internazionale “” di Susanna Nicchiarelli, che ha aperto ieri il Concorso di Orizzonti.Variety lo ha descritto come un film «Sorprendentemente autentico» e ha lodato la sua protagonista Trine Dyrholm: «La sua performance è un concentrato di autenticità […] la sua voce è sorprendente».Hollywood Reporter ha sottolineato come «Nicchiarelli si immerge profondamente nella vita di un personaggio tragico, ma notevole» e di quanto l’attrice danese Dyrholm sia «al suo meglio» nel ruolo di Nico, descrivendo poi il film come «Uno sguardo ribelle sulla controcultura degli anni Ottanta».Screen International, infine, ne parla come di un «racconto non sentimentale di una donna intransigente, lodando anche la fotografia di Crystel Fournier e gli autori delle musiche originali e degli arrangiamenti Gatto Ciligia contro il Grande Freddo.Prodotto da Vivo film con Rai Cinema e Tarantula in co-produzione con VOO e Be TV, il film sarà in sala dal 12 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.