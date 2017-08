VENEZIA 74 - "Nico, 1988", l'ultimo viaggio di un'artista immortale

Trine Dyrholm Nico in "Nico, 1988" di Susanna Nicchiarelli



30/08/2017, 13:03

Antonio Capellupo



Quando per una vita intera sei stata la "Sacerdotessa delle Tenebre", riconoscere la luce e riuscire a volgerle uno sguardo sembra quasi impossibile.E' la Nico meno nota al grande pubblico quella che Susanna Nicchiarelli racconta nel suo "Nico, 1988", che apre ufficialmente il concorso "Orizzonti" di Venezia74. Non la musa di Andy Warhol, n la voce dei The Velvet Underground, ma l'artista che alla soglia dei cinquant'anni, si batte in lungo e in largo per l'Europa per dimostrare di valere molto di pi di quel ruolo da "comprimaria" assunto negli anni '60 e per cui in molti la ricordano.Nico, al secolo Christa Pffgen, rivive attraverso il volto e la voce dell'attrice e cantante danese Trine Dyrholm, chiamata a mettere in scena gli ultimi tre anni di un'artista complessa quanto affascinante. Una donna in balia delle sue continue ossessioni, a volte sciatta e disinteressata ad un'esistenza che sembra quasi giungere al termine dopo l'ennesima dose di eroina, altre volte estremamente curiosa, come quel chiodo fisso di voler registrare i rumori circostanti, alla ricerca di un suono ascoltato in infanzia. Ossessioni che assumono la forma di brevi flash di un tempo passato, fantasmi di una vita in parte rimossa che torna prepotentemente a farsi viva.E' il caso del rapporto con Ari, figlio di un padre famoso che non volle riconoscerlo, e che fin per essere adottato dai genitori paterni a causa dell'incuria di una donna completamente assuefatta allo star system.La Nico della Nicchiarelli canta canzoni sull'amore dimenticato, illuminata da una luce ocra, mai del tutto radiosa, proprio come il suo presente che non riesce a sorriderle nonostante il tentativo di provare ad essere una buona madre, almeno per una volta, forse l'ultima.Non c' un solo istante in cui guardando la Dyrholm non si creda di essere dinnanzi alla vera Nico, solo uno dei tanti pregi di un road-movie convincente e magnetico, che segna forse la prova pi matura della regista romana.