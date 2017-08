LIBERAZIONI FESTIVAL - A Torino dal 7 al 9 settembre

30/08/2017, 10:59

Carlo Griseri



Dal 7 al 9 settembre a Torino si svolgerà la prima edizioni di, primo festival nazionale di cinema, fotografia e scrittura che unisce, con le proprie sezioni di concorso e attraverso il lavoro delle giurie, detenuti e liberi cittadini residenti in Italia.“La scelta di far ricadere su un territorio specifico queste iniziative è dettata dall’esigenza di inserirsi all’interno di un tessuto sociale complesso, come è quello delle Vallette, quartiere nel quale è necessario stimolare e valorizzare le competenze progettuali dei giovani proprio per la presenza controversa della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, presenza alla quale si intende dare nuovo significato attraverso iniziative culturali mirate e sviluppare attitudini inclusive, dall'interno come dall'esterno del carcere” dichiarano gli ideatori del progetto.Tre giorni densi di eventi, dentro e fuori dal carcere. Da segnalare la presenza di, la proiezione di "Ninna Nanna Prigioniera" die molto altro.Per informazioni: LiberAzioni Festival