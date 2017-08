VENEZIA 74 - Il Premio Lizzani 2017 per l’esercente più coraggioso a due imprenditori del Lazio

29/08/2017, 14:24

L’Associazione Nazionale Autori Cinematografici, per voce della giuria composta dal presidente Francesco Ranieri Martinotti assieme ai familiari del grande maestro scomparso nel 2013, Flaminia e Francesco, ha attribuito il Premio Lizzani 2017 a Gérôme Bourdezeau e Dominique Battesti, per la loro coraggiosa e dinamica attività di esercenti svolta nel territorio laziale, in particolare nella città di Tarquina, con il Cinema Etrusco di Tarquinia, e nella zona dei Castelli Romani, con il Cinema Alfellini a Grottaferrata.Entrato a far parte sin dallo scorso anno dei riconoscimenti collaterali del festival, il Premio, intitolato al già Direttore della Mostra del Cinema e presidente dell’Anac e sostenuto da Roma Lazio Film Commission, ha l’obiettivo di riaffermare la centralità della visione sul grande schermo e far emergere il lavoro degli esercenti che operano nel difficile contesto italiano. Pensato nello spirito del multiforme interesse cinematografico e culturale di Carlo Lizzani, il Premio valorizza in modo inedito l’ultimo ma decisivo segmento di un intero ciclo costruttivo, che vede nell’esercente il terminale tra l’opera e il pubblico, un ruolo di mediazione particolarmente impegnativo quando viene esercitato all'interno di un sistema distributivo prioritariamente indirizzato verso i blockbusters.”, precisa Martinotti.Francesi di nascita e italiani di adozione,, che hanno condotto insieme la filiale italiana di Ugc Ciné Cité Italia fino al 2011, vantano entrambi una formazione da manager e un’esperienza professionale maturata principalmente nel settore bancario, finanziario, turistico, nel marketing e nel management, finanche il campo dell’enogastronomia di alta qualità., vanta anche una profonda conoscenza del settore commerciale in Italia essendo stato direttore sia in Decathlon sia di Eataly a Roma. Nel 2011 i due imprenditori hanno fondato assieme la DG Cinema & Consulting srl, cui sono connesse le due sale cinematografiche di Tarquinia e di Grottaferrata.Confermando la formula che ha caratterizzato l’edizione precedente, anche quest’anno il vincitore del“adotterà” un film, scegliendolo tra quelli italiani presenti alla Mostra, e ne diventerà “testimonial” tra i suoi colleghi, impegnandosi a promuoverlo anche attraverso un’adeguata programmazione nella propria sala.La cerimonia del- che consiste nella consegna della targa disegnata da Ettore Scola all’“esercente più coraggioso” e al regista del film designato dallo stesso – si svolgerà il 9 settembre alle ore 12 presso l’Hotel Excelsior (Lido di Venezia) alla presenza del Presidente della Biennale Paolo BarattaIlè realizzato con il sostegno della Roma Lazio Film Commission e del Raggio Verde