CG ENTERTAINMENT - Tutte le uscite del 29 agosto e del 7 settembre

"La Parrucchiera" DVD



28/08/2017, 14:02

La nuova stagione di CG Entertainment parte il 29 agosto 2017 con “” di Jim Sheridan (Mustang Entertainment per Lucky Red) e la colorata commedia napoletana di Stefano Incerti, “”. Mustang Entertainment pubblica “” lo scoppiettante spettacolo di Aldo Giovanni e Giacomo con sketch inediti, e, nel percorso di riscoperta dei cult di Renato Pozzetto, “” (dal 29/08) e “” (dal 07/09). Portato in sala da Parténos e distribuito in home video da Mustang, sarà disponibile dal 7 settembre “”, la commedia agrodolce di Shau Ve Yom.Tra le riscoperte segnaliamo la nuova versione dvd e blu ray di “” di Dario Argento (ed. CG-CineKult - dal 07/09), “” di Wilma Labate (ed. General Video - dal 29/08), “” di Joe Dante (ed. Minerva-Mustang - dal 29/08), “” di Dino Risi con Nino Manfredi in un’edizione ricca di contenuti speciali (ed. Mustang - dal 07/09) e, per la prima volta in alta definizione Blu-ray Disc, “” il capolavoro di fantascienza diretto dal maestro Andrej Tarkovskij.Molto ricca e variegata è l’offerta di documentari, tra cui “” di Andrea Johnsen, l’originale viaggio nel mondo degli insetti pensati come fonte alternativa di nutrimento, (ed. Wanted-CG – dal 07/09), “” e “” di Antonietta De Lillo (ed CG - dal 07/09), “” di Michele Rho ( ed. Ubu-CG dal 07/09).