GIORNATE DEGLI AUTORI XIV - Dal 3 al 5 settembre al Lido, tre incontri promossi dai 100autori dedicati al tema dei “Diritti degli Autori”

100 Autori



28/08/2017, 13:47

Per l’ottavo anno consecutivo,sbarca al Lido chiamata a promuovere la Sezione autonoma delle, dedicata al mondo autoriale e al cinema indipendente.Il nome dei 100autori sarà associato a tre iniziative d’approfondimento che avranno un unico denominatore comune: I diritti degli autori nel nuovo scenario globalizzato.Tre incontri per mettere a fuoco il ruolo e le sfide dell’Autore oggi, alla luce delle profonde modificazioni che sta subendo l’industria dell’audiovisivo.Tre occasioni per:· Esaminare le tutele legislative del copyright (SEMINARIO SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SATCAB - Domenica 3 settembre, h.15.00);· Capire come incentivare la libertà creativa degli autori, premiare l’innovazione e rendere l’industria AV più competitiva sui mercati internazionali (CONTENT IS THE KING - COME POTENZIARE L’INDUSTRIA DEL CINEMA E DELL’AV IN ITALIA ESALTANDO IL MERCATO DELLE IDEE. Lunedì 4 Settembre h. 11.30);· Valutare nuove forme di partecipazione ai benefici legati allo sfruttamento delle opere e al mantenimento di quote di proprietà dei diritti (I DIRITTI DELL'AUTORE - Martedì 5 Settembre h. 15.00).Molti gli ospiti di rilievo, a partire dal regista, sceneggiatore e produttore televisivo Hagai Levi (In Treatment, The Affair), Giancarlo De Cataldo (scrittore e sceneggiatore), Maja Cappello (Responsabile Dipartimento Giuridico dell’Osservatorio Audiovisivo Europeo), Nicola Lusuardi (sceneggiatore) Stefano Sardo (sceneggiatore e Presidente 100autori), Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Giovanni Pompili (produttore), Laura Ippoliti (sceneggiatrice) Stefano Reali (regista), Alberto Simone (regista e sceneggiatore), Mimmo Rafele (sceneggiatore), Luca Scivoletto (regista e documentarista) e molti altri esponenti del mondo autoriale e associativo.