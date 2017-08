CIRCEO FILM ARTE CULTURA - Terminata l'edizione 2017

28/08/2017, 13:34

Si è conclusa ieri sera – sabato 26 agosto a San Felice Circeo (Latina) il, kermesse culturale promossa dal Comune di San Felice Circeo, che si è tenuta in due location prestigiose e suggestive, Piazza Luigi Lanzuisi e, per gli eventi speciali, Vigna la Corte. Con la direzione artistica del regista Paolo Genovese, che qui ha scritto il suo film “”, la direzione organizzativa di Elisabetta Napolitano e l'organizzazione di Francesca Piggianelli, la kermessa ha contato sul tutto esaurito per tutte le serate, riempiendo di pubblico, addetti ai lavori e appassionati la splendida piazza Lanzuisi.La giornata della rassegna si è aperta presso la splendida location di Vigna La Corte con l'incontro pubblico con l'attore Ninni Bruschetta, che presto sarà sul set del nuovo film di Gennaro Nunziante, “”. La serata è quindi continuata in piazza Lanzuisi, battuta da un forte vento che ha scapigliato capelli e cappelli di pubblico e invitati. Flora Canto e Tosca D'Aquino sul palco hanno quindi presentato la serata alternando i premi con spiritosi intermezzi legati proprio alla situazione meteo. Sul palco, mattatore della serata l'attore Enrico Brignano, che ha presentato il film “”, del regista Andrea Zaccariello. Tra battute e aneddoti divertenti, Brignano, che ha ritirato il Premio Speciale Cinema Tv e Commedia, ha ricordato il rapporto sul set con l'americano Burt Young, già “fratello” della moglie di Rocky della saga e una scena del film in cui ha dovuto recitare in una vera bara.Il palco ha quindi ospitato il regista Fausto Brizzi e il Premio per il Miglior Artista Maschile dell'anno, Alessio Boni, che ha recitato Shakespeare, quindi il Miglior produttore dell'anno, Marco Belardi e la stilista Raffaella Frasca, che ha ricevuto il Premio per la Moda. Premio Speciale per il Miglior Truccatore, Gennaro Marchese, che quest'anno festeggia i trent'anni di carriera ed è in procinto di partire per il set del film “Drive me home”, diretto da Simone Catania e interpretato da Marco D'Amore e Vinicio Marchioni.Tra gli altri artisti che sono intervenuti alla rassegna, oltre al regista e “padrone di casa” Paolo Genovese, Ambra Angiolini, Marco Giallini, Marco Belardi, Anna Foglietta, Francesco Apolloni, Roberto Capucci, Ninni Bruschetta, Rolando Ravello, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Lillo Petrolo, Luca Barbarossa, Enrique del Pozo e tanti altri." – dichiarano gli organizzatori - "".