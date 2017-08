CORTI IN CANTINA - I vincitori dell'edizione 2017

La serata di premiazione



28/08/2017, 12:11

a Sant'Angelo le Fratte per la sesta edizione di "" la rassegna cinematografica organizzata dall'Associazione Basiliciak in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo Le Fratte e la Mediterraneo Cinematografica, che si è svolta sabato 26 agosto, con la direzione artistica del regista e produttore Giuseppe Marco Albano. Alla serata hanno partecipato anche Angelo Troiano e Francesco Lattarulo, produttori e soci della Mediterraneo Cinematografica.Premiati diversi autori, registi e attori lucani per le produzioni del 2017 che si sono particolarmente distinte per originalità e qualità artistica. A consegnare i premi anche il direttore della Lucana Film Commission,, il quale ha ringraziato gli organizzatori della rassegna cinematografica ed il sindaco Michele Laurino, complimentandosi per il percorso sviluppato in questi primi sei anni di attività. Leporace ha inoltre ribadito la volontà della fondazione cinematografica lucana di sostenere iniziative come "Corti in Cantina" che permettono la diffusione e la promozione delle produzioni audiovisive lucane, che in questi anni hanno riscontrato importanti successi sia tra gli addetti ai lavori che tra il grande pubblico.Questi i premiati dell'edizione 2017regia Vito CeaMIGLIOR FONICO DI PRESA DIRETTA: Angelo Cannarileregia di Sebastiano InsingaMIGLIOR ATTRICE: Alice Verrastroregia di Silvio GiordanoPremio speciale VIDEO ART: Silvio Giordanoregia Nadia KiboutMIGLIOR REGIA: Nadia KiboutMIGLIOR FOTOGRAFIA: Ugo Lo Pintoregia Nicola RagoneMIGLIOR PRODUTTORE: Ivan BrienzaL’ULTIMO DESIDERIO regia Geo CorettiMIGLIOR ATTORE: Pascal ZullinoUN VOTO ALL’ITALIANA regia Paolo SassanelliMIGLIORI MUSICHE: Gregorio Calculliregia Paolo SassanelliMIGLIOR SCENEGGIATURA: Roberto Moliterni e Claudio MaccariMIGLIOR SCENOGRAFIA: Marianna Coretti