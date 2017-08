VENEZIA 74 - Presente anche l’Archivio Nazionale Cinema d'Impresa

28/08/2017, 11:20

Alla 74° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’è presente in tre momenti:(1962, 132', bianco e nero)Restauro a cura di RAI TECHE e Archivo Nazionale Cinema d'ImpresaProiezione Speciale, martedì 5 settembre, ore 17 - Sala VolpiL’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa ha collaborato con RAI Teche al restauro della prima trasmissione televisiva di Alessandro Blasetti. Un toccante reportage sui reduci italiani della Seconda guerra mondiale, che ricostruiscono le drammatiche vicende dei soldati italiani sui fronti di battaglia. Grande sperimentatore di forme audiovisive, Blasetti compone un affresco su un periodo drammatico della nostra storia recente, alternando materiali di repertorio a testimonianze personali, tra cui spicca quella di un sergente maggiore che ricorda la ritirata di Russia, sorpreso in un’osteria di montagna, tra compaesani ed ex commilitoni: Mario Rigoni Stern.La lunga strada del ritorno trasmissione televisiva curata e diretta da Alessandro Blasetti nel 1962, è stata recuperata da RAI Teche e restaurata in digitale in collaborazione con l'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa. La trasmissione, originariamente divisa in tre puntate è stata digitalizzata in 2k a partire dai negativi in 16mm e in seguito montata in unico blocco. La pulizia digitale è stata eseguita con i software Phoenix Refine e DaVinci.di Marco Di Castri, Paolo Favaro, Daniele Pianciola (Italia, 2017, 90') – prodotto da Atacama Film, in collaborazione con Archivio Nazionale Cinema d'Impresa.Sezione competitiva Venezia Classici – Documentari, giovedì 7 settembre, ore 17 - Sala VolpiNel centenario della nascita di Jean Rouch, un avvincente “critofilm” diretto da Marco di Castri, Paolo Favaro e Daniele Pianciola, lo segue nel gioco del set, mostrandoci la genialità, l'estro creativo, il piacere dell'improvvisazione, il narcisismo divertito, l'irresistibile simpatia umana di uno dei maestri del cinema moderno. A Torino per il film L'Enigma, tra il 1984 e il 1986, Rouch viene pedinato dai tre cineasti che collaborano alla realizzazione, Alberto Chiantaretto, Di Castri e Pianciola, che documentano la produzione, i seminari con giovani filmmakers coinvolti nelle riprese, i sopralluoghi in ambienti che restituiscono una fotografia della Torino del tempo: le officine FIAT al lavoro (dove Rouch riesce a entrare grazie all'aiuto di Oddone Camerana, allora responsabile della pubblicità); Villa Gualino (Riccardo Gualino, industriale, produttore, collezionista, è una delle presenze mitiche che aleggiano in Enigma); il Castello di Rivoli appena restaurato, con la mitica mostra Ouverture curata da Rudy Fuchs; ma anche la Mole Antonelliana prima del Museo del Cinema e le “giungle” alla confluenza tra il Po e il Sangone, un tempo sede della leggendaria spiaggia abusiva chiamata “Tahiti”. L'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa ha collaborato alla digitalizzazione e al restauro dei materiali originari, che costituiscono la più completa documentazione sul lavoro di un cineasta capace di porsi al tempo stesso, tra i padri fondatori della Nouvelle Vague, e tra i massimi esponenti del cinema etnografico.Giovedi 7 settembre, ore 15 - Spazio Incontri Venice Production Bridge, Hotel Excelsior.A gennaio 2017 la Federazione Italiana dei Cineclub (FEDIC) ha depositato la sua cineteca, presso l’Archivio di Ivrea. Con oltre 5.000 titoli, la Cineteca Fedic racconta la storia di oltre mezzo secolo di “film amatoriali”, talvolta opere giovanili di autori importanti (da Bruno Bozzetto a Franco PIavoli), più spesso film nati dall' “amore folle” per il cinema, un entusiasmo che ci “ricorda di ricordarci” quel che dice Charlie Chaplin nei panni di Calvero in “Luci della ribalta”: “Siamo tutti dilettanti, perché la vita è troppo breve per diventare professionisti”. Il programma di valorizzazione della Cineteca Fedic verrà presentato in occasione dell’incontro: “Autori Fedic alla Ribalta e in Cineteca” curato da Paolo Micalizzi.