BOX OFFICE - E' subito botto per "Cattivissimo Me 3"

28/08/2017, 10:07

Antonio Capellupo



E' subito un trionfo per "" nella settimana che va dal 21 al 27 agosto.Il film d'animazione di Pierre Coffin e Kyle Balda sbanca il botteghino con € 5.393.056 di incasso e 795.603 presenze.Seconda posizione per "" di David Leitch, che aggiunge al suo totale € 546.139 con 89.135 accessi al seguito.Chiude il podio "" di David F. Sandberg che ha totalizzato € 437.022 con 68.549 spettatori.Unico italiano in Top10 è "" di Ivan Silvestrini, che porta a casa € 64.606 grazie a 10.910 presenze in sala.Questa la Top10 secondo dati Cinetel:1 CATTIVISSIMO ME 3 - € 5.393.056 - 795.6032 ATOMICA BIONDA - € 546.139 - 89.1353 ANNABELLE 2: CREATION - € 437.022 - 68.5494 LA TORRE NERA - € 435.052 - 70.2435 OVERDRIVE - € 425.813 - 61.0606 AMITYVILLE - IL RISVEGLIO - € 343.964 - 49.5017 SPIDER-MAN: HOMECOMING - € 131.305 - 21.1658 DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A CASA! - € 94.750 - 16.2829 THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE - € 77.000 - 12.20710 MONOLITH - € 64.606 - 10.910